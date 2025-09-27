وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دانشگاهیان خراسان جنوبی: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر نوری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و این روند شتاب خواهد گرفت.

توسعه عدالت ارتباطی و اتصال منازل به فیبر نوری در اولویت دولت چهاردهم

توسعه عدالت ارتباطی و اتصال منازل به فیبر نوری در اولویت دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دانشگاهیان خراسان جنوبی با تأکید بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و گسترش عدالت ارتباطی گفت: بیش از ۷۱ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت دسترسی دارند و توسعه فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکار‌ها با رشد بیش از صد درصدی در دولت چهاردهم دنبال می‌شود.

سید ستار هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با وجود چهره‌های علمی ملی و بین‌المللی، دارای ظرفیت‌های ارزشمندی همچون نجوم است که حمایت از آنها در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی افزود: بحث تولید علم، دانش و فناوری یکی از ظرفیت‌هایی است که دانشگاه و نخبگان در آن پیشرانه هستند و وزارت ارتباطات برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از دانشگاهیان و نخبگان درخواست همکاری دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه عدالت و زیرساخت‌های ارتباطی را اولویت کاری وزارت ارتباطات دانست و افزود: در دورافتاده‌ترین نقاط کشور به دنبال گسترش ارتباطات و اینترنت هستیم و اکنون بیش از ۷۱ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت دسترسی دارند و از خدمات الکترونیکی استفاده می‌کنند.

سید ستار هاشمی ظرفیت تولید محتوای فاخر آموزشی در خراسان جنوبی را به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی ویژه و همسایگی با کشور افغانستان مهم ارزیابی کرد و گفت: در طرح اقتصاد دیجیتال تلاش می‌شود دانش‌آموزان از مقطع متوسطه اول آماده ورود به عرصه دیجیتال شوند و تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور در این بستر آموزش دیده‌اند که به صورت هفتگی برای تشویق، جوایزی نیز دریافت می‌کنند.

وی تلفیق آموزش با هوش مصنوعی را بسیار مهم دانست و افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دریافتیم که باید در حوزه امنیت سایبری بیشتر تلاش کنیم و بر همین اساس مقرر شد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها باید به امن‌سازی سیستم‌ها اختصاص یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم را اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر نوری عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته تمرکز کشور بر توسعه زیرساخت‌های سیار باعث اشباع طیف‌های فرکانسی و کاهش کیفیت ارتباطات شده است، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد سهم ارتباطات ثابت بسیار بیشتر است.

سید ستار هاشمی افزود: توسعه فیبر نوری به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و با مصوب شدن طرح‌های مشوق، امیدواریم شاهد جهشی قابل توجه در این حوزه باشیم.

وی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به فیبر نوری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و این روند شتاب خواهد گرفت. تمرکز بر شهر‌ها و کلان‌شهرهاست و در روستا‌ها نیز برای ارتقای کیفیت اینترنت از ظرفیت فیبر استفاده می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به نقش سکو‌های داخلی در ارائه خدمات به مردم، گفت: این سکو‌ها در شرایط جنگ نیز مورد حمایت قرار گرفتند و اکنون با تأکید رئیس‌جمهور، خدمات دولت بر بستر آنها ارائه می‌شود.

سید ستار هاشمی افزود: بسیاری از خدمات از جمله ارائه ارز به زوار اربعین، نسخه الکترونیک سلامت و خدمات پستی روی سکو‌های داخلی ارائه شده و دستگاه‌های مختلف نیز به تدریج خدمات خود را بر این بستر منتقل می‌کنند.

وی به برگزاری مزایده فرکانس‌های نسل پنجم تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: اپراتور‌های اصلی کشور در حال تأمین تجهیزات مورد نیاز هستند و امیدواریم تا پایان سال کیفیت اینترنت کشور به طور محسوسی ارتقا یابد.

در ادامه این نشست، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان با ظرفیت علمی و دانشگاهی، میزبان دانشجویان بین‌المللی است و پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را دارد.

وی افزود: با این حال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید در پارک فاوا و مراکز فناوری جذب شوند و دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی برای آنها برگزار شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان معدنی و دارای گوهرسنگ‌های قیمتی است، خواستار هوشمندسازی معادن برای فرآوری در بخش خصوصی با کمک دانشجویان شد و گفت: ظرفیت گردشگری بکر استان نیز نیازمند بهره‌گیری از فناوری اطلاعات است.

سید محمدرضا هاشمی افزود: خراسان جنوبی، نخستین استان کشور در جلب رضایت سرمایه‌گذاران و چهارمین استان امن برای سرمایه‌گذاری است.

همچنین سید حسن هاشمی نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: بیرجند شهر علم و دانش است و با وجود زیرساخت‌های کم، ظرفیت فناوری اطلاعات و استعداد جوانان می‌تواند فاصله‌ها را جبران کند.

وی بر حمایت از نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنها تأکید کرد و گفت: ثروت اصلی استان استعداد‌های درخشان آن است.

در این نشست، نخبگان و رؤسای دانشگاه‌ها نیز ظرفیت‌های علمی استان و مشکلات موجود در حوزه علم و فناوری را مطرح کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان از کارگاه هوش مصنوعی در دانشگاه بیرجند بازدید کرد.