به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انجمن سپک تاکرای ایران پس از برگزاری آخرین دوره مسابقات جام آزاد کشوری که در شهرستان مراغه برگزار شد و بررسی‌های کمیته فنی، ۲۴ بازیکن را از سراسرکشور به اردوی تیم‌ملی دعوت کرد تا برای حضور در رقابت‌های جهانی مالزی آماده شوند.

این اردو با هدف ارتقاء سطح فنی و رسیدن به بهترین هماهنگی برای درخشش در مسابقات پیش رو اواخرآبانماه برگزار خواهد شد، اما یکی از نکات جالب حضور ۴ مربی نام آشنای این رشته ورزشی در اردوی تیم ملی هست که نشان دهنده همدلی و اتحادی است که در بین اهالی سپک تاکرا در چند ماه حضور محمدرضا کمال زارع ایجاد شده است.