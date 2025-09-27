فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: سربازان، بازو‌های توانمند نیرو‌های مسلح و یاران تلاشگر فرماندهان در راه پاسداری از عزت، اقتدار و استقلال کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ «علیرضا صباحی‌فرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) در آئین گرامیداشت روز سرباز و تجلیل از کارکنان وظیفه برتر نیروی پدافند هوایی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به افتخارآفرینی‌های سربازان اشاره کرد و اظهار داشت: کارکنان پایور و وظیفه مجموعه پدافند هوایی کشور با الگوپذیری از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز افتخارات بی‌بدیلی خلق کردند که یقیناً با روایتگری دقیق و صحیح تا ابد در اذهان ملت باقی خواهد ماند.

امیر صباحی‌فرد افزود: ایران اسلامی همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوری‌های جوانانی است که جان عزیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند و در مسیر حراست از تمامیت ارضی کشور، استقامت کردند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) عنوان کرد: سربازان، بازوان توانمند نیرو‌های مسلح و یاران تلاشگر فرماندهان در راه پاسداری از عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی هستند.

وی خطاب به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: شما سربازان با هر قدمی که در مسیر خدمت به کشور برمی‌دارید، هم موجب گرمی دل‌های مردم می‌شوید و هم خاک وطن را متبرک می‌کنید.

امیر صباحی‌فرد خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند که سرباز ایرانی، «سرباز ولایت» است؛ سربازی که اگر لازم باشد، جان خود را فدای خاک وطن و آرمان‌های امام (ره) و شهدا خواهد کرد. شما سربازان، ادامه‌دهندگان راه شهدای پدافند هستید.