مدرسه شش کلاسه روستای کمالی شهرستان نیمروز با زیربنای ۴۷۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: افتتاح مدرسه شش کلاسه روستای کمالی در شهرستان نیمروز پاسخی به نیاز جدی منطقه برای تأمین فضای آموزشی استاندارد است که این مدرسه با زیربنای ۴۷۵ مترمربع و اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

وی افزود: مدارس استاندارد نه تنها محیطی امن و باکیفیت برای تحصیل فراهم می‌کنند بلکه زمینه ارتقای سطح یادگیری، کاهش تراکم دانش‌آموزی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را نیز مهیا می‌سازند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: این مدرسه با همت دولت و همراهی خیرین به بهره‌برداری رسید و می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در محیطی ایمن و مجهز را برطرف سازد.