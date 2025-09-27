به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون اجرایی سد و‌نیروگاه چمشیر گچساران گفت: نیرو‌گاه چمشیر دارای سه واحد ۵۵ مگاواتی و دو‌واحد ۵ و‌نیم مگاواتی است که مجموع ۱۷۶ مگاواتی است.

محمدرضا فاضل افزود: از ویژگی‌های نیروگاه چمشیر این است که دو واحد کوچک آن با کمترین میزان آب خروجی که برای مصارف زیست محیطی استفاده می‌شود می‌تواند برق تولید کند

فاضل با بیان اینکه ۳ واحد دیگر نیروگاه چمشیر هم در مراحل پایانی است، ادامه داد: برق تولیدی این نیروگاه با خطی دوجداره به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.

معاون اجرایی سد و‌نیروگاه چمشیر گچساران اضافه کرد: دو واحد این نیروگاه چم در حال حاضر ۷ مگاوات از ظرفیت اسمی ۱۱ مگاوات خود را تولید می‌کنند که پاسخگوی نیاز برق حدود ۱۰ هزار خانوار است

نیروگاه چمشیر گچساران که بر روی سد چمشیر احداث شده که این سد با ظرفیت ذخیره یازی ۲ میلیاردو ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب جز ۵ سد بزرگ کشور است.