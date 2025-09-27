مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: افزایش تولید و اجرای طرح‎‌های پدافند غیرعامل، ضامن پایداری گاز کشور در شرایط حساس است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز صفتی در بازدید سردار مطیعی، مشاور پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی از این پالایشگاه همزمان با هفته دفاع مقدس با قدردانی از تلاش کارکنان اظهار کرد: پالایشگاه پنجم در دوران جنگ ۱۲ روزه توانست با افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید گاز، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای سامانه‌های ایمنی، چرخه تولید را پایدار نگه دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل نیز اقدام‌هایی ازجمله استقرار سامانه‌های مانیتورینگ پیشرفته، مقاوم‌سازی تجهیزات در برابر تهدیدهای سایبری و فیزیکی و برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت بحران برای کارکنان انجام شد، گفت: این برنامه‌ها سبب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری پالایشگاه شده است. این دستاوردها تضمین‌کننده تداوم تولید و تأمین پایدار گاز کشور در شرایط حساس است.

سردار مطیعی نیز در این بازدید با قدردانی از کارکنان پالایشگاه بیان کرد: مصونیت‌سازی و افزایش بازدارندگی در صنایع نفت و گاز یک ضرورت است و تداوم خدمات تولیدی برای تأمین نیاز مردم باید در اولویت قرار گیرد.