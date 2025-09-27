پخش زنده
مدیر عامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در لنگرود گفت: تا پایان امسال ۶ طرح بیمارستانی در کشور تکمیل میشود که با بهره برداری آنها، هزار و ۴۰۰ تخت جدید به نظام سلامت کشور اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کرامت نرگسنژاد در بازدید از روند ساخت بیمارستان شهید حسینپور لنگرود با اشاره به اجرای ۳۴ طرح بیمارستانی در کشور گفت: برای این طرحها بیش از سه همت (۳ هزار میلیارد تومان) اعتبار پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ طرح بیمارستانی در مراحل پایانی قرار دارد که تا پایان امسال تکمیل خواهد شد گفت: با بهرهبرداری از این طرحها حدود هزار و ۴۰۰ تخت جدید به نظام سلامت کشور اضافه میشود که ارزش روز آنها افزون بر ۱۲ همت برآورد شده است.
کرامت نرگسنژاد با اشاره به اینکه سه طرح از این پروژهها مربوط به استان گیلان است؛ گفت: این طرحها شامل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی رشت، طرح توسعه بیمارستان لنگرود و طرح توسعه بیمارستان تالش است که تا پایان امسال هر ۳ طرح تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
مدیر عامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در ادامه با بیان اینکه این سازمان بهعنوان تخصصیترین دستگاه مهندسی کشور، مسئولیت ساخت و توسعه فضاهای درمانی، ورزشی و اداری را بر عهده دارد گفت: اجرای این طرحها گامی مهم در ارتقاء زیرساختهای درمانی و افزایش کیفیت خدماترسانی به مردم خواهد بود.