پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک از تکمیل پروژه خط انتقال پساب تصفیهخانه فاضلاب کهک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامحسین لکزائیانپور گفت: این طرح زیستمحیطی، پساب تصفیه شده را در مسیری پایدار به سوی اراضی کشاورزی هدایت خواهد کرد.
وی با اعلام این خبر بیان کرد: این طرح با همکاری نیروهای فنی امور آب و فاضلاب زهک و آبرسانی سیستان به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی گفت: هدف اصلی از اجرای طرح انتقال پساب تصفیه شده به اراضی کشاورزی پاییندست و استفاده بهینه از منابع آبی است.
وی با بیان اینکه این طرح با استفاده از لولههای پلیاتیلن با قطر ۱۶۰ میلیمتر اجرا شده است، افزود: طرح جمعآوری فاضلاب خانگی روستای کهک نخستین پروژه فاضلاب روستایی استان و از جمله طرح های مهم کشور محسوب میشود که بهزودی وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
لکزائیانپور افزود: این طرح شامل بیش از ۲۱ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال، یک پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز و سه ایستگاه پمپاژ میشود.