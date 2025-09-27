به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامحسین لکزائیان‌پور گفت: این طرح زیست‌محیطی، پساب تصفیه شده را در مسیری پایدار به سوی اراضی کشاورزی هدایت خواهد کرد.

وی با اعلام این خبر بیان کرد: این طرح با همکاری نیرو‌های فنی امور آب و فاضلاب زهک و آبرسانی سیستان به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی گفت: هدف اصلی از اجرای طرح انتقال پساب تصفیه شده به اراضی کشاورزی پایین‌دست و استفاده بهینه از منابع آبی است.

وی با بیان این‌که این طرح با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر ۱۶۰ میلی‌متر اجرا شده است، افزود: طرح جمع‌آوری فاضلاب خانگی روستای کهک نخستین پروژه فاضلاب روستایی استان و از جمله طرح های مهم کشور محسوب می‌شود که به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

لکزائیان‌پور افزود: این طرح شامل بیش از ۲۱ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال، یک پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و سه ایستگاه پمپاژ می‌شود.