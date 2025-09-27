دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با گشایش دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی قزوین در اقلیم کردستان عراق، صادرات محصولات این استان به منطقه با افزایش قابل توجهی رو‌به‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، عبدیان در جلسه این شورا افزود: سال گذشته، بیش از ۱۸۰ درخواست صادرات به اربیل ثبت و با موفقیت به انجام رسیده است.

وی اضافه کرد: این دفتر که با هدف توسعه روابط تجاری با بازرگانان عراقی تاسیس شده، نقش مهمی در برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های تولیدی ایران و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان قزوینی و تجار اقلیم ایفا کرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که ۵۰ درصد صادرات استان به مقصد عراق صورت می‌گیرد و این امر ضرورت ایجاد نمایندگی در اقلیم کردستان را برجسته می‌سازد.

رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر ضرورت ارتباط با تجار بانفوذ اقلیم و توسعه صادرات از حوزه خشکبار به سمت کانی‌های غیرفلزی تاکید کرد.

وی افزود: استان قزوین با وجود چهار اثر ثبت جهانی و ۱۱ درصد آثار ملی ثبت شده در کشور، از زیرساخت‌های گردشگری ناکافی رنج می‌برد و ظرفیت‌های بالقوه آن مورد غفلت واقع شده است.

طاهرخانی فرماندار قزوین هم با اشاره به فرسودگی ۵۵ درصد بافت شهری، خواستار ورود دستگاه‌های مسئول برای بازآفرینی شهری و ارتقای صنعت گردشگری شد.

میرزایی معاون اقتصادی استاندار هم با تاکید بر موقعیت ارتباطی قزوین با ۱۳ استان کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب را مانع جذب گردشگر دانست و اشاره کرد که ظرفیت‌هایی، چون دریاچه‌ها و آثار تاریخی بلااستفاده مانده‌اند.

وی افزود: معافیت فعالیت‌های حوزه گردشگری از مالیات، می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در این بخش باشد.

صادرات و گردشگری، راهبرد‌های کلیدی توسعه اقتصادی قزوین

عباسپور، نماینده بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم، گردشگری را صنعتی سودآور دانسته و خواستار رفع موانع همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای خروج طرح‌های گردشگری از رکود شدند.

وی همچنین با توجه به تحریم‌های جدید، بر لزوم گسترش صادرات به کشور‌های همسایه و شناسایی بازار‌های هدف توسط وزارت خارجه تاکید کرد.

عباسپور گفت: تعامل اتاق بازرگانی با دستگاه‌های اقتصادی کشور می‌تواند جهش صادراتی استان را رقم زند. قزوین با تکیه بر توسعه صنعتی، ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی، توانایی تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه را دارد.

در پایان این نشست، به بحران جدی کمبود منابع آبی در استان قزوین اشاره شد و ضرورت تصفیه و بازچرخانی ۶۰ میلیون لیتر فاضلاب برای استفاده در بخش کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.