به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

*در پی شکایت سیدایوب چمن از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۵ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه مس کرمان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا بهمئی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت نیما کریم زاده از باشگاه یاران سلامت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۴ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.