۲۰۰ میلیارد ریال برای بهبود زیرساخت پاسگاههای مرزی آذربایجانغربی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانغربی گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختهای پاسگاههای مرزی و تعمیرو بازسازی و ایمنسازی برجکهای دیدهبانی استان اختصاص یافته است.
حسین سپهری افزود: مسائل و مشکلات این پاسگاهها در بازدیدهایی که طی روزهای گذشته انجام شد، به خوبی احصاء شده و این اعتبار نیز در راستای رفع مشکلات هزینه میشود.
سپهری اظهارکرد: هزینه برای این پاسگاهها به معنای تثبیت و تضمین امنیت مردم بوده و بسیار با اهمیت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه به مدد فعالیت شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و البته همراهی مردم، امنیت پایداری در استان وجود دارد، اضافه کرد: امنیت لازمه و محور اصلی توسعه استان به شمار میرود و همه باید در اینباره به آن توجه ویژه کنند.