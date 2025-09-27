در سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، فیلم های سینمایی «گذرگاه» و «من و دبورا»، از شبکه نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «گذرگاه»، به کارگردانی شریف عرفه، محصول سال ۲۰۱۹ کشور مصر است. این فیلم به روایت ایستادگی ارتش مصر در کانال سوئز در برابر اسرائیل می‌پردازد. هاگیج عبدالعظیم، اسما عبدل یزید و یوسف احمددر این فیلم نقشی آفرینی کرده‌اند.

«گذرگاه»، امشب ساعت ۲۳، پخش می شود.

فیلم سینمایی «من و دبورا»، به کارگردانی ضیاالدین دری، محصول سال ۱۳۹۹، است. داستان این فیلم، درباره زنی امریکایی به نام دبورا است که کیفش سرقت می‌شود و یک استاد دانشگاه ایرانی عضو یونسکو به یاری وی می‌شتابد.

امین زندگانی، کارولین پیج و کامران کوشان در فیلم «من و دبورا» نقش آفرینی کرده‌اند.

«من و دبورا»، هم یکشنبه ۶، ساعت ۱۷، پخش خواهد شد.