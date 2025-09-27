پخش زنده
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول از تبدیل خانههای تاریخی این شهرستان به کارگاههای زنده هنری همزمان با هفته گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خادم با تبریک روز جهانی گردشگری با شعار گردشگری و تحول پایدار به فعالان گردشگری و همه افرادی که به ارتباط بین ملتها در راستای صلح و دوستی از طریق گردشگری تلاش میکنند، گفت: دزفول شهر چهار اقلیم و قومیتهای مختلفی است که از دریاچه و رودخانه گرفته تا بیشه، جنگل و جاذبههای طبیعی و مذهبی را در خود جای داده است.
وی توسعه گردشگری را از اهداف اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان دانست و تاکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند ارتقای زیرساختها با همت مسئولان است.
خادم به دیدگاه مثبت مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان نسبت به توسعه گردشگری دزفول اشاره کرد و ادامه داد: زیرساختهای لازم با این نگاه و همکاری فرماندار و نماینده دزفول محقق و امسال ۲۲ برنامه به مناسبت روز جهانی گردشگری در این شهرستان تدارک دیده شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول اظهار داشت: همزمان با هفته گردشگری و در راستای معرفی جاذبههای گردشگری دزفول، خانههای تاریخی این شهرستان به کارگاههای زنده هنری تبدیل شدهاند.
وی بیان کرد: برگزاری اختتامیه گردشگری تابستانی در شهر باران، دیدار فعالان گردشگری با امام جمعه، اجرای تور ارزان قیمت، برگزاری مسابقات فوتبال، بافت گردی و برگزاری ورکشاپ دیوارکوبهای حصیری، ورکشاپ اکسسوری چوبی، ورکشاپ میناکاری و ورکشاپ سفال با دست در خانه تاریخی از جمله برنامههای تدارک دیده شده در دزفول است.
خادم به برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه ویژه راهنمایان گردشگری اشاره کرد و افزود: انجمنها، فعالان رسانهای و راهنمایان گردشگری در سالهای اخیر کمک زیادی برای توسعه گردشگری دزفول داشتهاند به طوری که نوروز امسال حدود ۱۰ میلیون نفر از جاذبههای گردشگری دزفول دیدن کردند.
وی این آمار را نشان از ظرفیت بالای دزفول برای توسعه صنعت سبز گردشگری دانست و بر ضرورت توسعه صنعت سبز گردشگری تاکید کرد و افزود: امید است بتوانیم از این ظرفیت استفاده و بهترین بهره وری را داشته باشیم.
خادم با بیان اینکه ۲۴ راهنمای گردشگری مجوزدار در دزفول فعال فعال هستند، گفت: مردم دزفول برای احیای فرهنگ قدیمی این شهر به سرمایه گذاری در خانههای تاریخی روی آوردند که اقدام مبارکی است.
وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی تمام قد در کنار آنها ایستاده است تا به جای خراب کردن خانههای تاریخی با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ شاهد بازسازی خانههای تاریخی باشیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول تصریح کرد: خانه تاریخی عدل، مهدوی، مجاهد و عبیدزاکانی اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند و در ماههای آینده آماده پذیرایی از علاقمندان به بافت قدیم دزفول خواهند بود.
وی اضافه کرد: مرمت اساسی پل قدیم نیز انجام شده و کارگاههای نیلسازی نیز با همکاری شهرداری در حال مرمت هستند.
شهرستان دزفول از جاذبههای گردشگری فراوان طبیعی، تاریخی و مذهبی بهرهمند است که سالانه گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب میکند.