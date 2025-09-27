پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مردم و دستگاههای نظارتی باید بدانند چه کسانی محصولات اساسی را وارد میکنند و چه میزان واردات انجام شده است زیراکه این اطلاعات محرمانه نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیحالله خدائیان در مراسم آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ که امروز شنبه ۵ مهر در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تاکید بر اینکه بدون در دست بودن آمار دقیق، برنامه ریزی مناسبی صورت نمی گیرد، گفت: بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها در عرصه تامین و توزیع محصولات غذایی به علت در دست نبودن اطلاعات و آمار و ارقام دقیق ایجاد می شوند و برای سامان بخشی و نظارت بر این عرصه ها باید اطلاعات دقیقی در دست باشد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از ادغام وظایف کشاورزی در وزارت جهاد، همچنان در واردات ذرت، کنجاله سویا، جو، دانههای روغنی و روغن خام وابسته هستیم، نسبت به عدم تحقق اهداف برنامههای توسعه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی دقیق پیشرفت برنامه هفتم توسعه شد.
خدائیان با تاکید بر لزوم اجرای الگوی کشت و استفاده از دادههای دقیق و بهروز برای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت تاکید کرد: رصد کامل زنجیره تأمین از لحظه ورود کالا تا رسیدن به مصرفکننده نهایی ضروری است، تصریح کرد: به عنوان مثال برنج که با قیمت دستوری و یارانهای عرضه میشود، در بازار با نرخ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به دست مردم میرسد که این نشاندهنده نقص در نظام آماری و نظارتی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود شفافیت در عرصه واردات و صادرات محصولات اساسی را ضروری خواند و گفت: مردم و دستگاههای نظارتی باید بدانند چه کسی وارد میکند و چه میزان واردات انجام شده است؛ این اطلاعات محرمانه نیستند و شفافسازی موجب تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خواهد شد.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را معضل جدی توصیف کرد و گفت: این موضوعات باید با جدیت مهار شوند و نباید اجازه داد نوک قلهها تراشیده شود و ویلاهای چندطبقه جای جنگلها را بگیرند؛ برخی افراد با مجوز گردشگری، زمین گرفتهاند اما آن را به ویلا تبدیل کرده و فروختهاند و برای مقابله با این روند وزارت جهاد کشاورزی نباید تحت تاثیر مسئولان استانی قرار گیرد.
در مراسم آغاز سال زراعی جدید از فعالان برگزیده بخش کشاورزی قدردانی شد.