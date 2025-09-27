استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه الموت، آمادگی کامل استانداری را برای فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌های لازم جهت ثبت جهانی این اثر باستانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در نشست مشترک با معطی المعطی ارزیاب معرفی شده از مرکز میراث جهانی یونسکو ایکوموس، که در دفتر استاندار برگزار شد، ظرفیت‌های ثبت جهانی قلعه الموت را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه قلعه الموت یکی از قلعه‌های فتح‌ناپذیر جهان اسلام بود، اظهار داشت: این قلعه تاریخی و سیاسی نقش مؤثری در تحولات کشور‌های سوریه، مصر و ایران داشته و دارای سابقه چندصد ساله‌ای است که حفظ و توسعه آن برای نسل‌های آینده اهمیت فراوانی دارد.

استاندار تأکید کرد: برای ثبت جهانی قلعه الموت، هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های استان از جمله میراث فرهنگی برقرار شده و استانداری قزوین آمادگی کامل دارد تا تمامی ظرفیت‌های لازم برای حفاظت و توسعه این اثر تاریخی را فراهم کند.