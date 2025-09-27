به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست تایباد گفت: در پی دریافت گزارشی از سوی کلانتری ۱۱ شهر تایباد در خصوص تخلف نگهداری اجزای حیوانات در یک منزل مسکونی، این منزل مورد بازرسی قرار گرفت و یک عدد پوست کفتار، چهار عدد شاخ قوچ وحشی، یک عدد پوست خارپشت و یک عدد لاک پشت کشف شد.

یوسف اربابی افزود: جریمه میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست به علت نگهداری اجزای حیوانات ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال تا ۱۰۲ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: جزای کیفری نگهداری اجزای حیوانات بنا به تشخیص قاضی پرونده سه تا ۶ ماه حبس کیفری برای فرد متخلف است.

وی از شهروندان، دوستداران و همیاران محیط زیست تایباد خواست تا در صورت مشاهده تخلفات شکار و صید حوزه محیط زیست، موضوع را از طریق شماره تلفن ثابت ۰۵۱۵۴۵۳۳۰۴۰ و تلفن گویا ۱۵۴۰ اعلام کنند.

مناطق شکار ممنوع در تایباد و باخرز در مجموع ۱۰۸ هزار هکتار وسعت دارند که ۵۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از این عرصه مرزی است.

انواع کرکس، آهو، بالابان، قوچ وحشی، عقاب طلایی، دلیجه، روباه و انواع خزندگان، مار، بزمجه و لاک‌ پشت آسیایی از مهمترین گونه‌ های جانوری شهرستان تایباد است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.