به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی حکیم جوادی در نشست خبری بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ افزود: با وجود مسائل امنیتی و شرایط سیاسی کشور، انتظار می‌رفت حضور کشور‌های خارجی کمتر باشد، اما امسال حضورشان سه برابر نمایشگاه سال گذشته بود و حتی حضور شرکت‌های داخلی هم غیر قابل انتظار بود.

وی گفت: این نشان می‌دهد فشار‌ها خیلی تاثیر ندارد و این گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند تاثیر فشار‌ها را کمرنگ کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: شکل برگزاری نمایشگاه مشابه نمایشگاه‌های خارجی است و در دو نوبتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه حضور پیدا کرد نمایشگاه را قابل استفاده برای مردم و تصمیم گیران خواند.

حکیم جوادی گفت: شرکت‌های داخلی حاضر در نمایشگاه امسال محصولات و دستاورد‌های قابل توجهی در زمینه هوش مصنوعی و امنیت سایبری ارائه کردند و دستگاه‌های دولتی می‌توانند استفاده بهئنه‌ای در ارتقای شرایط امنیتی کشور داشته باشند

وی افزود: نمایشگاه علاوه بر ارائه دستاورد‌ها، محلی برای ارائه مشکلاتشان به مسئولان حاضر است و در نمایشگاه امسال موارد خوبی به سمع و نظر مسئولان رسید.

در این نشست خبری از همکاری استاندار تهران و مسئولان فراجا در برگزاری نمایشگاه قدردانی شد.