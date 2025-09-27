تیم ملی والیبال بلغارستان با برتری مقابل جمهوری چک به دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ راه پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه پنجم مهر) با پیروزی تیم بلغارستان در شهر مانیل کشور فیلیپین پیگیری آغاز شد.

در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های بلغارستان و جمهوری چک به مصاف هم رفتند و بلغار‌های جوان با شکست سه بر یک حریف به عنوان نخستین فینالیست این رقابت‌ها معرفی شد.

جمهوری چک در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود در این رقابت‌ها را تجربه کند. چک در مرحله مقدماتی یک شکست برابر برزیل تجربه کرده بود.

تیم بلغارستان با میانگین سنی ۲۳.۲ سال سن به عنوان جوانترین تیم این مسابقات معرفی شده است.

بلغار‌های جوان در مرحله گروهی موفق به شکست آلمان، اسلوونی و شیلی شدند و با هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه E به مرحله حذفی صعود کردند.

تیم ملی والیبال بلغارستان در مراحل حذفی نیز با هدایت جیانلورنتسو بلِنجینی از ایتالیا مقابل تیم‌های پرتغال، آمریکا و جمهوری چک به پیروزی رسید تا با شش برد متوالی راهی فینال شود.

در دیگر دیدار امروز، تیم‌های ایتالیا و لهستان به مصاف یکدیگر می‌روند تا برنده این مسابقه حریف بلغارستان در فینال شود.

دیدار‌های رده‌بندی و فینال جام ۲۱ قهرمانی مردان جهان فردا (یکشنبه ششم مهر) برگزار خواهد شد تا تیم‌های اول تا چهارم مسابقات معرفی شوند.