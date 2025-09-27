پخش زنده
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: تعداد دانشآموزان طیف اوتیسم روند افزایشی دارد و گسترش فضاهای فیزیکی آموزشی ویژه این دانشآموزان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی با اشاره به وجود ۲۸۰ دانشآموزان اوتیسم در خوزستان اظهار کرد: جمعیت دانشآموزان اوتیسم خوزستان نسبت به دیگر گروهها در حال افزایش است که این مساله از سویی به دلیل پوشش ۱۰۰ درصدی سنجش و ابزارهای دقیقتر تشخیص است
وی افزود: از سوی دیگر اوتیسم بیشتر با زندگی شهری ارتباط دارد، هر چند شاید دلایل دیگری هم در این زمینه تاثیرگذار باشد، در مجموع علت اصلی بروز این بیماری هنوز ناشناخته است.
ممبینی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی برای دانشآموزان طیف اوتیسم در خوزستان، بیان داشت: با توجه به روند افزایشی تعداد این دانشآموزان، انتظار میرود در ساخت و ساز فضاهای فیزیکی برای آنها کمک شود. دانشآموزان طیف اوتیسم بیشتر دچار مشکل ارتباط و تعامل هستند، بنابراین به فضای مناسب و مرتبط با خود نیاز دارند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان میگوید: امسال یک مدرسه اوتیسم در دزفول و دو نوبت مدرسه اوتیسم در اهواز به تعداد مدارس اوتیسم خوزستان افزوده شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در مجموع شش مدرسه اوتیسم در خوزستان در حال فعالیت هستند که در اهواز، ایذه و دزفول قرار دارند. در شهرهایی که مدارس اوتیسم وجود ندارد نیز در کنار دیگر دانشآموزان استثنایی، کلاس ویژه دانشآموزان اوتیسم برقرار است.