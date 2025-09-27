رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان مرکزی: در شش ماهه گذشته، ۱۵۵ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد استان مرکزی از طریق ارفاقات قانونی و با مشارکت نیکوکاران و خیران استان از حبس رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با همت و مساعدت خیرین گرانقدر، تعداد ۱۵۵نفر از زندانیان واجد شرایط جرائم غیرعمد از زندانهای استان مرکزی آزاد و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان مرکزی افزود: از این تعداد، ١۵٠ نفر مددجوی مرد و پنج مددجوی خانم بودند که به دلایل مختلف از جمله بدهیهای مالی، مهریه، نفقه و دیه در زندان به سر میبردند که با یاری خداوند و مشارکت نهادهای مرتبط، شرایط آزادی آنان فراهم گردید.
حجت الاسلام و المسلمین سعید جزائی ادامه داد: مجموع بدهی این مددجویان ۵۲۷ میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بوده که با برگزاری جلسات مکرر و رضایت شکات، مبلغ ۷۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان از مبلغ کل بدهی کسر و همچنین مبلغ پنج میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان از طریق آورده مددجویان و خانوادههای آنان فراهم شد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان مرکزی عنوان کرد: قسمت عمدهای از بدهیها نیز با مبلغ ۴۲۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان از پذیرش اعسار توسط مراجع محترم قضایی صورت گرفت.
او ادامه داد: علاوه بر این، مبلغ ۹ میلیارد ۷۱۷ میلیون تومان از طریق وامهای بانک عامل و مبلغ ۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از سوی ستاد دیه استان و خیرین تأمین شد تا زمینه آزادی این ۱۵۵ زندانی در نیمه اول سال جاری فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: خیّرین نیکوکار استان مرکزی همچون سنوات گذشته با مساعدت و همکاری در خصوص کمک به آزادی دیگر زندانیان موجود در زندانهای استان، یاری رسان مددجویان باشند تا آنها نیز به آغوش گرم خانوادههای خویش بازگردند.