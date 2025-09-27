

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: امروز رسماً کلاس‌های درس دانشگاه آزاد در سراسر استان آغاز شد و دانشجویان فعالیت‌های آموزشی خود را شروع کردند.

زریر صالح‌پور با بیان اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار دانشجو در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر استان مشغول به تحصیل هستند، افزود: از این تعداد، بیشترین جمعیت دانشجویی مربوط به واحد دانشگاه آزاد یاسوج با حدود ۸ هزار نفر است.

صالح‌پور با اشاره به ساختار دانشگاه آزاد اسلامی استان اضافه کرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان در قالب سه واحد دانشگاهی در شهر‌های یاسوج، دوگنبدان و دهدشت و همچنین یک مرکز آموزشی در بهمئی فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه واحد یاسوج با ۲۲۰ رشته به‌عنوان قطب اصلی دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد شناخته شده است ادامه داد: از این تعداد، ۳۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۹ رشته در مقطع دکترا ارائه می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر دانشجوی دکترای تخصصی و هزار و ۴۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد واحد یاسوج تمشغول به تحصیل هستند.