به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت نامناسب بارش‌ها در استان گفت: طی سال زراعی گذشته بارش‌ها در استان ۲۸ درصد کاهش داشته است.

محمد قربان پور افزود: در سال زراعی گذشته ۲۴۷.۸ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه ماقبل ۳۴۳.۱ میلیمتر بود.

قربان پور اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، تمامی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در مقایسه با سال قبل کاهش بارندگی را تجربه کردند بطوریکه شهرستان خوی با ۴۸ درصد، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و شهرستان مهاباد با ۸ درصد، کمترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته را ثبت کردند.

وی گفت: طبق آمار بارشی سال زراعی از اول مهر ماه سال گذشته تا اول مهر امسال، شهرستان‌های سردشت با ۴۱۹.۸ میلیمتر، شاهیندژ با ۳۰۵.۰ میلیمتر و تکاب با ۳۰۲.۸ میلیمتر به ترتیب بیشترین مقدار بارندگی در سطح آذربایجان‌غربی را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: در این مدت شهرستان‌های پلدشت، نقده و شوط کمترین مقدار بارش را داشتند.