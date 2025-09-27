پخش زنده
امروز: -
بارشها در آذربایجانغربی طی سال زراعی گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت نامناسب بارشها در استان گفت: طی سال زراعی گذشته بارشها در استان ۲۸ درصد کاهش داشته است.
محمد قربان پور افزود: در سال زراعی گذشته ۲۴۷.۸ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه ماقبل ۳۴۳.۱ میلیمتر بود.
قربان پور اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، تمامی شهرستانهای آذربایجانغربی در مقایسه با سال قبل کاهش بارندگی را تجربه کردند بطوریکه شهرستان خوی با ۴۸ درصد، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و شهرستان مهاباد با ۸ درصد، کمترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته را ثبت کردند.
وی گفت: طبق آمار بارشی سال زراعی از اول مهر ماه سال گذشته تا اول مهر امسال، شهرستانهای سردشت با ۴۱۹.۸ میلیمتر، شاهیندژ با ۳۰۵.۰ میلیمتر و تکاب با ۳۰۲.۸ میلیمتر به ترتیب بیشترین مقدار بارندگی در سطح آذربایجانغربی را به خود اختصاص دادند.
مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: در این مدت شهرستانهای پلدشت، نقده و شوط کمترین مقدار بارش را داشتند.