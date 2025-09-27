پخش زنده
هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای امسال در فارس کشف و ضبط شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در گفتگوی اختصاصی با به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: در شش ماه گذشته هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده است.
محمد رضا سلاحی گفت: برق مورد نیاز برای این هزار دستگاه غیر مجاز ، برق سه هزار خانوار و یا سه شهرک صنعتی بزرگ را تامین می کند.
وی افزود: این دستگاههای مکشوفه در مناطق مختلفی اعم از مسکونی و کشاورزی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت بودند که پس از شناسایی جمع آوری شد .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال علاوه بر وارد کردن خسارات به شبکه توزیع، میتواند موجب نوسان و اختلال در تأمین برق مشترکان بهویژه در ساعات اوج مصرف شود.
سلاحی صریح کرد :شهروندان میتوانند هرگونه اطلاعات از ماینرهای غیرمجاز را به سر شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را ارسال و از پاداش نقدی بهره مند شوند.
دولت برای شناسایی دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته است.