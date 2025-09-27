پخش زنده
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نونهالان استان مازندران به میزبانی شهرستان قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نونهالان استان مازندران روزهای سوم و چهارم مهرماه در شهرستان قائمشهر برگزار شد.
در این رقابتها ۱۲۰ وزنه بردار از شهرهای مختلف استان در اوزان مختلف در سن ۹ تا ۱۳ سال به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات، تیم قائمشهر با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، تیم بابل مقام دوم را کسب کرد و تیم بابلسر در جایگاه سوم قرار گرفت.
مراسم اهدای مدال ورزشکاران و کاپ تیمهای برتر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد و از تلاش نونهالان، مربیان و داوران حاضر در این رقابتها تقدیر بهعمل آمد.
گزارش از کمیل رمضانی