به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری نونهالان استان مازندران روزهای سوم و چهارم مهرماه در شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۱۲۰ وزنه بردار از شهرهای مختلف استان در اوزان مختلف در سن ۹ تا ۱۳ سال به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم قائم‌شهر با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، تیم بابل مقام دوم را کسب کرد و تیم بابلسر در جایگاه سوم قرار گرفت.

مراسم اهدای مدال ورزشکاران و کاپ تیم‌های برتر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد و از تلاش نونهالان، مربیان و داوران حاضر در این رقابت‌ها تقدیر به‌عمل آمد.

گزارش از کمیل رمضانی