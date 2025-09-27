به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مغازه طلافروشی به روش کش روزنی در رشت، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، سارق زن غیربومی از طایفه فیوج شناسایی و با دریافت نیابت قضایی و اعزام کارآگاهان به یکی از استان‌های کشور، وی در یک عملیات غافلگیرانه در استانی دیگر دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه این متهم غیر بومی در تحقیقات پلیس به سرقت یک فقره کش روزنی از مغازه طلافروشی در رشت اعتراف کرد، گفت: سارق غیربومی زن ۳۵ ساله با تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ علیرضا حدادی افزود: شهروندان با مشاهده افراد مشکوک سریعا موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس دراسرع وقت نسبت به اعزام ماموران اقدام کند.