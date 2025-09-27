به گزارش خبرگزاری صداو سیما مسجد جامع ارومیه از فهرست آثار ثبت جهانی خارج نشده است، اما یونسکو شرایطی را برای ثبت جهانی آن اعلام کرد که اگر محقق نشود، این مسجد را از فهرست نهایی خود حذف خواهد کرد. یکی از شرایط یونسکو انتقال هرگونه سازه خارجی از محوطه آن است.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی هم در جریان بازدید از بخش‌های مختلف مسجد جامع ارومیه با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی و مذهبی این مسجد، گفت: مسجد جامع نماد هویت تاریخی ارومیه است و باید با جدیت، مرمت و احیای آن به بهترین شکل انجام گیرد.

مسجد جامع ارومیه در فهرست آثار در مسیر ثبت جهانی قرار دارد و تکمیل مراحل اجرایی و رفع موانع حریم منظری و فضایی، می‌تواند زمینه‌ساز ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو باشد و در صورت تحقق این امر، شهر ارومیه نیز به جمع شهرهای جهانی یونسکو خواهد پیوست.

این مسجد تاریخی که در قلب بافت تاریخی شهر ارومیه واقع است از بناهای شاخص معماری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود . مسجد جامع ارومیه با قدمتی بیش از هزار سال یکی از آثار تاریخی بی‌بدیل آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود.

هزار مسجد در کشور نامزد ثبت در یونسکو بودند که مسجد جامع ارومیه جزو ۳۴ مسجد نهایی است.

آذربایجان غربی بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ملی و جهانی دارد. از این میان قره کلیسای چالدران، آیین مذهبی قره کلیسای چالدران، تخت سلیمان تکاب، کاروان سرای شاه عباسی خوی و کلیسای زور زور ماکو در فهرست آثار جهانی قرار دارد.