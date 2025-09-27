پخش زنده
مردم آبادان و خرمشهر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مذاکره با کشورهای غربی را نمادی از مقاومت و حفظ استقلال ملی و اقتدار کشور میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص تمایل نداشتن به مذاکره با کشورهای غربی و تاکید بر ادامه روند غنی سازی واکنشهای مختلفی در میان مردم و دیگر نقاط جهان داشته است.
مردم آبادان و خرمشهر در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با حمایت از این مواضع به عنوان نمادی از مقاومت و حفظ استقلال ملی گفتند: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مثل همیشه شفاف، قاطع و پاسخی منطقی به شبهات بود و حجت را تمام کرد.
آنان افزودند: امیدواریم با بیانات هوشمندانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری دیگر شاهد تکرار سخنانی از موضع ضعف، ترس و تهدیدپذیری نباشیم.