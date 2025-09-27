مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، در راستای گسترش همکاری‌های گردشگری و توسعه تعاملات فرهنگی با کشور‌های جنوب شرق آسیا، با وزیر گردشگری مالزی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روزبه کردونی در جریان سفر به مالزی به همراه هیئت همراه ، با «کینگ سینگ» وزیر گردشگری مالزی دیدار و دعوت رسمی و کتبی سیدرضا صالحی‌امیری از وی را برای سفر به ایران تقدیم کرد ، اقدامی که نشانگر عزم تهران برای تعمیق همکاری‌های گردشگری و تقویت پیوند‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور است.

این دعوت نمادی از رویکرد ایران در گسترش همکاری‌های گردشگری و توسعه تعاملات فرهنگی با کشور‌های جنوب شرق آسیا ارزیابی می‌شود.

همچنین در این نشست، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حضور فعال در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری «Matta FAir» که قرار است در ماه مارچ ۲۰۲۶ در مالزی برگزار شود، به اطلاع وزیر گردشگری مالزی رسید.

از سوی دیگر، صالحی‌امیری با ارسال پیامی رسمی، از وزیر گردشگری مالزی و مجموعه گردشگری آن کشور دعوت کرد تا در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ایران که بهمن‌ ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد، شرکت کنند که این تبادل دعوت‌ها در سطح عالی، بیانگر عزم جدی دو کشور برای بازآفرینی ظرفیت‌های مشترک در حوزه گردشگری، تقویت ارتباطات فرهنگی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی نوین در این صنعت راهبردی است.

روزبه کردونی در سفر به مالزی همچنین با فعالان و کنشگران گردشگری و میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ایرانی نیز نشست و گفت‌و‌گو داشت.

همچنین در دیدار مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با «چوا، چون هوا» معاون گردشگری وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی در پوتراجایا، دو طرف ضمن بررسی راه‌های توسعه همکاری‌ها، بر افزایش تبادلات، حضور فعال در نمایشگاه‌های گردشگری، گسترش تعاملات فرهنگی و راه‌اندازی پرواز مستقیم میان تهران و کوالالامپور تأکید کردند.

کردونی در این نشست گفت : امضای نهایی تفاهم‌نامه همکاری‌های گردشگری میان ایران و مالزی ، می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای سطح تعاملات دو کشور در عرصه گردشگری و صنایع‌دستی ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ایران در بهمن ۱۴۰۴، از مقام مالزیایی برای حضور در این رویداد دعوت کرد؛ دعوتی که با استقبال طرف مالزیایی همراه شد.

معاون گردشگری وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی نیز در این دیدار با بیان اینکه تعداد گردشگران ایرانی در شش‌ماهه نخست امسال به ۳۰ هزار نفر رسیده و نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است، بر آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌های گردشگری، تبادلات فرهنگی و صنایع‌دستی با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

بر اساس توافقات انجام‌شده میان مقامات دو کشور ، از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ مدت اعتبار روادید ورود برای اتباع ایران و مالزی از ۱۴ روز به ۳۰ روز افزایش یافت؛ اقدامی که از منظر دیپلماسی گردشگری گامی مهم در تسهیل و تقویت سفر‌های دوطرفه به شمار می‌رود.

روزبه کردونی و هیأت همراه به نمایندگی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ و همچنین اجلاس جهانی گردشگری در شهر ملاکا حضور یافتند.