پخش زنده
امروز: -
یاد و خاطره ۱۲۰ شهید والامقام و هفت شهید گمنام منطقه مهربان و شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه در مراسمی گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه سراب در این یادواره گفت: در جنگ ۱۲ روزه آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان با شجاعت و ایثار و جانفشانی فرزندان این مرز و بوم، امنیت و آرامش میهن حفظ و دشمن مایوس شد.
سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت: این دوران کوتاه اما پرحادثه، نشاندهنده عزم راسخ و ایستادگی ملت ما در برابر هر تهدید و تجاوزی بود و شهدای این جنگ، نماد مقاومت، شجاعت و عشق بیدریغ به وطن هستند که با فداکاری خود اجازه ندادند حتی لحظهای امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد.
وی تصریح کرد: ما امروز وظیفه داریم که یاد و راه این شهدا را زنده نگه داریم و از این مکتب ایثار و فداکاری برای ساختن آیندهای روشن و آباد استفاده کنیم.
سرهنگ صادقی گفت: امنیت و آرامش ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و امروز وظیفه داریم این فرهنگ رابه نسل جدید منتقل کنیم.
وی افزود: خانوادههای شهدا و ایثارگران در زمان جنگ با ایستادگی و مقاومت خود برگ زرینی در تاریخ این کشور آفریدند و ما وظیفه داریم که پدران و مادران شهدا را که یادگاران شهدا هستند به نیکی یاد کنیم.