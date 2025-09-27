یاد و خاطره ۱۲۰ شهید والامقام و هفت شهید گمنام منطقه مهربان و شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه در مراسمی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه سراب در این یادواره گفت: در جنگ ۱۲ روزه آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان با شجاعت و ایثار و جانفشانی فرزندان این مرز و بوم، امنیت و آرامش میهن حفظ و دشمن مایوس شد.

سرهنگ پاسدار رشید صادقی گفت: این دوران کوتاه اما پرحادثه، نشان‌دهنده عزم راسخ و ایستادگی ملت ما در برابر هر تهدید و تجاوزی بود و شهدای این جنگ، نماد مقاومت، شجاعت و عشق بی‌دریغ به وطن هستند که با فداکاری خود اجازه ندادند حتی لحظه‌ای امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد.

وی تصریح کرد: ما امروز وظیفه داریم که یاد و راه این شهدا را زنده نگه داریم و از این مکتب ایثار و فداکاری برای ساختن آینده‌ای روشن و آباد استفاده کنیم.

سرهنگ صادقی گفت: امنیت و آرامش ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و امروز وظیفه داریم این فرهنگ رابه نسل جدید منتقل کنیم.

وی افزود: خانواده‌های شهدا و ایثارگران در زمان جنگ با ایستادگی و مقاومت خود برگ زرینی در تاریخ این کشور آفریدند و ما وظیفه داریم که پدران و مادران شهدا را که یادگاران شهدا هستند به نیکی یاد کنیم.