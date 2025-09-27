نشست بررسی مشکل تعاونی‌های ۳۳ گانه شمال و شمال شرق تهران با حضور نایب رئیس مجلس، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس و مسئولان مربوطه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، نشست مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس، رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران و مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، استانداری تهران و سایر دستگاه‌های مربوطه به‌منظور ساماندهی و حل مشکل تعاونی‌های ۳۳ گانه شمال و شمال شرق تهران و ۳۴ هزار متقاضی دریافت زمین در شهرک زیتون و سوهانک در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی این نشست، گفت: هم‌اکنون ۳۴ هزار متقاضی و تعاونی‌های ۳۳ گانه تهران با مشکل مدیدی مواجه هستند کما اینکه در این خصوص در مقابل مجلس تجمع کرده بودند بنابراین نمایندگان استان تهران پیگیری این موضوع را بطور جدی در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان تعاونی‌های ۳۳ گانه برگزار شد و امروز نیز با حضور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی طی نشستی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

نیکزاد یادآور شد: ما درصدد هستیم طی یک توافق مطلوبی بتوانیم موضوع را از طریق وزارت راه و شهرسازی با انتخاب نقطه‌ای که مورد قبول تعاونی‌ها باشد و هم مباحث شهرسازی مختل نشود، تعیین‌تکلیف کنیم.

وی افزود: در نهایت قرار بر این شد یک نامه‌ای با امضاء وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس جمهور محترم تنظیم شود تا در نشست سران قوا، مشکل ۳۴ هزار نفر ذینفعی که با عضویت در تعاونی‌های ۳۳ گانه نسبت به خریداری زمین اقدام کردند با رعایت مباحث شهرسازی و خط قرمز‌هایی که برای تنفس شهر تهران بسیار ضروری است، مورد بررسی قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم حقوق این متقاضیانی که چند دهه منتظر هستند ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود و با تصویب در نشست سران قوا، این مشکل برطرف شود.

پیمان فلسفی، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در تشریح جزئیات این نشست، گفت: این نشست با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولانی از وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان تعاونی‌های ۳۳ گانه شمال و شمال شرق تهران و جمعی از نمایندگان تهران با هدف بررسی مسئله بسیار مزمنی که سالهاست ۳۴ هزار نفر با آن مواجه هستند، برگزار شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته وزیر راه و شهرسازی در این نشست حضور پیدا نکرد بنابراین قرار شد که این موضوع طی نشست دیگری در هفته آینده با حضور وی پیگیری شود.

وی یادآور شد: البته این موضوع در قالب طرحی که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف و ساماندهی تعاونی‌های دامنه شمال و شمال شرق تهران ارائه شده در حال پیگیری است که سال گذشته آماده و توسط سازمان ملی مسکن ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در این نشست پیشنهاداتی که پیرامون این طرح ارائه شده و سازو کار‌های اجرایی لازم برای آن مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد ظرف مدت یک هفته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخصی را برای ریاست محترم جمهور آماده کند تا با نظارت مجلس این مشکل چندین ساله مردم در اسرع وقت رفع شود.

علی یزدی خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس نیز با اشاره به اهمیت ویژه این موضوع افزود: این موضوع در دوره قبل مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ما بار‌ها از این اراضی بازدید کردیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد بیش از سی سال است که اعضای این تعاونی‌ها چشم انتظار هستند تا این موضوع تعیین تکلیف شود و این در حالی است که در دوره قبل مجلس بررسی‌های کارشناسانه به اتمام رسید بنابراین باید توسط سران قوا تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: نامه‌ها باید با امضای مشترک تا ۱۵ روز آینده آماده و در نشست سران قوا مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست منوچهر متکی گفت: رفع این مشکل یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان تهران است چراکه این پرونده‌ای است که ده‌ها شرکت تعاونی با عضویت ده‌ها هزار نفر، ده‌ها سال پیش زمین خریداری کرده‌اند، اما بیش از سی سال است که هنوز نتوانسته‌اند آنها را تحویل بگیرند که روشن‌ترین نقض قرارداد است و متقاضیان این زمین‌ها می‌توانند از دولت و فروشنده شکایت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این موضوع ۲۳ سال قبل مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود که خطاب به رییس جمهور فرمودند با اولویت فضای سبز و دادن زمین و خانه معوض انجام شود و وزارت راه و شهرسازی را هم به عنوان متولی این بخش تعیین کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: جای تعجب دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش مدعی شده است که این موضوع به آن ارتباطی ندارد و در چهار دولت گذشته نیز وزرای راه و شهرسازی از کنار این موضوع گذشتند و این مصیبتی است که در پایتخت با آن مواجهیم.

عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید این وزرا در این زمینه پاسخگو باشند لذا از دکتر نیکزاد درخواست می‌کنیم این موضوع را تعیین تکلیف کند.

در ادامه مجتبی زارعی نیز افزود: از تعاونی‌های ۳۳ گانه درخواست می‌کنیم که از تهران خارج نشوند و محکم در جای خود بایستند چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها برای خروج آنها از این مناطق با هم هماهنگ هستند، از سوی دیگر پردیس که به عنوان جانمایی جدید این پروژه‌ها مطرح شده توان بارگذاری جدید ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر اراده معطوف به عمل در وزارت راه و شهرسازی نبود باید این موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری و حل شود، همچنین رسیدگی به این پرونده در صدر دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گیرد.

در ادامه کامران غضنفری ضمن انتقاد از بی‌توجهی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع افزود: چرا باید نامه‌نگاری برای بررسی در نشست سران قوا از زمستان سال گذشته تاکنون معطل باقی بماند و چرا مسئولان چوب لای چرخ ۳۴ هزار متقاضی می‌گذارند؟

عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز افزود: این موضوع باید امروز مصوب شود چرا که دغدغه مهم کمیسیون عمران مجلس است.

وی تصریح کرد: هر آنچه مجلس به عنوان نهاد بالادست مصوب می‌کند وزارت راه و شهرسازی نباید نسبت به اجرای آن مقاومت کند بنابراین صلاح نیست بعد از این نشست این مشکل همچنان لاینحل باقی بماند.

علیرضا سلیمی دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس نیز افزود: چرا وزیر راه و شهرسازی در این نشست حضور ندارد بنابراین لازم است ماده ۲۳۴ را در رابطه با وی اعمال کنیم تا جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شود.

زهره سادات لاجوری دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران نیز با انتقاد از بی‌توجهی وزیر راه شهرسازی به این موضوع و عدم تعیین‌تکلیف وضعیت متقاضیان این اراضی، افزود: جای تاسف دارد که این ۳۴ هزار متقاضی، تمام دارایی خود را برای خرید زمین دادند و ۳۰ سال بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای مصوبات این نشست قطعا نمایندگان تهران برخورد قاطعی با قصورکنندگان در دستگاه‌های مربوطه خواهند داشت.

نمایندگان تعاونی‌های ۳۳ گانه نیز ضمن تشکر از نمایندگان تهران برای دفاع عادلانه و منصفانه از حقوق متقاضیان این اراضی، از نایب رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تهران خواستند تصمیماتی در جهت حفظ حقوق مالکانه ۳۴ هزار متقاضی این اراضی اتخاذ شود و ضمن شفاف‌سازی در این زمینه، زمان اجرای مصوبات نیز مشخص باشد، همچنین آنها پیشنهاد دادند که از هر قطعه زمین ۵۰ درصد به مالکان داده شده و مجوز ساخت آنها نیز صادر شود.