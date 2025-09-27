پخش زنده
امروز: -
گردهمایی علمی پژوهشی اخلاق حرفهای و کرامت مادری در بیمارستان کودکان اکباتان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در این همایش یک روزه که به شکل کارگاهی و با حضور پزشکان متخصص زنان و زایمان، اطفال، بیهوشی، مامایی و پرستاری استان برگزار شد، مباحث اهمیت اخلاق حرفهای و کرامت مادری در مراکز درمانی، تبیین منشور کرامت مادری، گذار از مفهوم بیمار به مادر در نظام سلامت، مهارتهای ارتباطی موثر در تکریم مادران، از تئوری تا عمل، مراقبت توم با احترام در لیبر و زایمان منطبق با منشور سازمان بهداشت جهانی، سقط جنین و ابعاد بالینی، چالشهای اخلاقی و حقوقی سقط جنین، آموزههای اخلاقی حرفهی پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.