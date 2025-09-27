پخش زنده
مرکز شبکههای زلزله چین (CENC) اعلام کرد، زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ساعت ۵:۴۹ شنبه شهرستان لانگشی در شهر دینگشی واقع در استان گانسو در شمال غربی چین را لرزاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، مرکز زلزلهنگاری چین اعلام کرد کانون این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۴.۹۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۰۴.۵۸ درجه شرقی ثبت شده است. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. این زلزله به شدت در شهرستانهای لانگشی، ژانگشیان، وییوان و لینتائو در شهر دینگشی و ووشان در شهر تیانشوی احساس شد. به گفته دولت محلی، هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
ساکنان میگویند، برخی از خانهها در منطقه روستایی لانگشی آسیب دیدهاند. مقامات آتشنشانی و امداد محلی تیمها و خودروهای امدادی را به مناطق آسیبدیده اعزام کردهاند و اطلاعات مربوط به خسارات همچنان در حال جمعآوری است. پس از وقوع زلزله، اداره زلزله چین سطح سه - سومین سطح بالای واکنش به خدمات اضطراری - را آغاز کرد و خواستار تقویت نظارت و ارزیابی وضعیت و همچنین بهروزرسانیهای بهموقع شد. دفتر ستاد امداد زلزله شورای دولتی و وزارت مدیریت بحران نیز یک واکنش اضطراری سطح چهار برای زلزله را آغاز و یک تیم کاری را برای تقویت بیشتر تلاشهای امدادی به مناطق زلزلهزده اعزام کردند.
به گفته وزارت مدیریت بحران، امدادگران تیمهای ملی جامع آتشنشانی و نجات چین به مرکز زلزله رسیدهاند. این وزارتخانه همچنین ۲۰۰ امدادگر و ۲۸ وسیله نقلیه از نیروهای آتشنشانی و نجات دینگشی و تیانشویی و ۲۶ پرسنل دیگر از تیمهای امداد تخصصی با هفت وسیله نقلیه را اختصاص داده است.