پخش زنده
امروز: -
شهردار یزد: با رفع موانع پیشآمده، پروژه عمرانی تقاطع غیر همسطح تعاون یزد حداکثر تا آبانماه سال جاری وارد مرحله اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محی الدینی گفت: با رفع موانع پیشآمده، تقاطع غیر همسطح تعاون یزد حداکثر تا آبانماه سال جاری وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه در فروردینماه، افزود: هنگام شروع عملیات عمرانی، ضرورت جابهجایی یک کیلومتر از شبکه فاضلاب و تغییرات تاسیسات برق به ما ابلاغ شد که این موضوع اجرای طرح را با تأخیر مواجه کرد.
شهردار یزد ادامه داد: در بخش پارک شادی نیز پیشتر توافقاتی با اداره اوقاف صورت گرفته بود، اما به دلیل تغییر متولی و مسائل مالکیتی، اجرای توافقات به تعویق افتاد که این موضوع نیز دو ماه زمان پروژه را به عقب انداخت.
به گفته وی، با تغییرات انجامشده در طراحی سازهای و ترافیکی، طرح جدید هفته گذشته در شورای شهر تصویب و به شورای ترافیک استان یزد ارسال شد تا پس از تصویب نهایی، اجرای پروژه آغاز شود.
شهردار یزد یادآور شد: با توجه به تجهیز کارگاه و آماده بودن مقدمات، در صورت عدم ایجاد تغییرات جدید، عملیات اجرایی پروژه از آبانماه آغاز و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
فروردین امسال بود که عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح تعاون یزد با اعتبار ۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال و با حضور مسئولان آغاز شداما با گذشت ۶ ماه از سال هنوز خبری از اجرای این طرح نیست.