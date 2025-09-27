پخش زنده
امروز: -
مسابقات نجاتغریق استخری و ساحلی شمالغرب کشور با حضور استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در مجموعه ورزشی شورابیل اردبیل برگزار شد و تیم اردبیل الف عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این رقابتها با عنوان مسابقات نجاتغریق شمال غرب کشور در مجموعه ورزشی شورابیل اردبیل برگزار شد؛ هدف از برگزاری این مسابقات، افزایش سطح آمادگی تیمها و ورزشکاران منطقه برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور بود.
صادق میرزانژاد، رئیس هیئت نجاتغریق و غواصی شمال غرب کشور دراینرابطه گفت: امیدواریم تیمهای شرکتکننده با همین آمادگی در رقابتهای قهرمانی کشور که اواخر ماه آینده به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد شد، مدالهای ارزشمندی برای استانهای شمال غرب کسب کنند.
در پایان این رقابتها، تیم اردبیل الف با کسب ۱۵۹ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیمهای زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ب به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
شایانذکر است که در حاشیه این مسابقات، برنامه فرهنگی شبیهسازی عملیات کربلای چهار با حضور غواصان چهار استان نیز برگزار شد که حال و هوای معنوی ویژهای به این رقابتها بخشید.