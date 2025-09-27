صیانت از پارک ملی دریایی نایبند نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مردم

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل زیست‌بوم‌ها و سواحل گفت: صیانت از پارک ملی دریایی نایبند به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.