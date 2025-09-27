صیانت از پارک ملی دریایی نایبند نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و مردم
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل زیستبومها و سواحل گفت: صیانت از پارک ملی دریایی نایبند به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل زیستبومها و سواحل، در سفری به استان بوشهر، از محدوده تالابی پارک ملی دریایی نایبند بازدید کرد.
در این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل استان، روسا و کارشناسان استانی انجام شد، وضعیت تالابها، سواحل و زیستگاههای حساس پارک ملی دریایی نایبند مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات موجود در حوزه مدیریت و حفاظت از این منطقه ارزشمند ارزیابی شد.
احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت پارک ملی دریایی نایبند به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور گفت: پارک ملی نایبند از زیستبومهای منحصربهفرد کشور است که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و منابع اکولوژیک منطقه دارد. صیانت از این منطقه، نیازمند توجه ویژه، همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز ضمن بیان مسایل و مشکلات این پارک، گفت: در جریان این بازدید، مقرر شد با همکاری معاونت محیط زیست دریایی و اداره کل زیستبومهای دریایی و سواحل، برنامههای اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زیستمحیطی تالاب و سواحل نایبند در دستور کار قرار گیرد.
عبدالرحمن مرادزاده همچنین بر لزوم مدیریت یکپارچه، نظارت مستمر و حمایتهای قانونی برای حفاظت پایدار از پارک ملی دریایی نایبند تأکید کرد و از صنایع و سایر ذینفعان خواست در جهت مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست منطقه، همکاری مؤثر داشته باشند.
وی یادآور شد: پارک ملی دریایی نایبند دارای ظرفیتهای ارزشمند در تنوع زیستی خشکی از جمله گونه ارزشمند جبیر است.