۲۸ هزار و ۹۰۲ پرونده در بخش حوادث آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۲۸ هزار و ۹۰۲ پرونده در بخش حوادث تشکیل شده که شامل ۲۸ هزار و ۵۳۱ مورد مربوط به آب و ۳۷۱ مورد مربوط به فاضلاب است.
توکلی افزود: مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۳۶ هزار تماس را پاسخگویی و ثبت کرده است.
به گفته وی از این تعداد، بیش از ۱۰۱ هزار تماس ورودی بوده که نشاندهنده ارتباط گسترده شهروندان با مرکز است.
توکلی افزود: ۱۲۲ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت و پیگیری درخواستها و گزارشهای مشترکان است و نقش مهمی در تسریع خدماترسانی به مردم ایفا میکند.