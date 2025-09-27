۲۸ هزار و ۹۰۲ پرونده در بخش حوادث آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال تشکیل شد.

تشکیل ۲۸ هزار و ۹۰۲ پرونده حوادث در بخش آب و فاضلاب خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۲۸ هزار و ۹۰۲ پرونده در بخش حوادث تشکیل شده که شامل ۲۸ هزار و ۵۳۱ مورد مربوط به آب و ۳۷۱ مورد مربوط به فاضلاب است.

توکلی افزود: مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۳۶ هزار تماس را پاسخگویی و ثبت کرده است.

به گفته وی از این تعداد، بیش از ۱۰۱ هزار تماس ورودی بوده که نشان‌دهنده ارتباط گسترده شهروندان با مرکز است.

توکلی افزود: ۱۲۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت و پیگیری درخواست‌ها و گزارش‌های مشترکان است و نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی به مردم ایفا می‌کند.