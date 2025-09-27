به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور علی سرلک (رئیس کمیسیون)، علی جعفری، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، سینا کلهر، جواد داوری، محمدکاظم حججی، مسعود معینی‌پور، محمدمهدی واقفی و سیدرضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.

در پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک که با حضور محمود خسروی وفا برگزار و اعضا به اتفاق آراء شعار «امید ایران» را برای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین مصوب کردند.

در ادامه این نشست علی سرلک رئیس کمیسیون تاکید کرد باتوجه به اینکه پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک است اعضاء کارکردها، تاثیرات، عملکرد کمیسیون را مورد بررسی و بازبینی جدی قرار دهند و نقد‌ها و پیشنهادات خود را در زمینه هرچه بهتر شدن، مطرح کنند.

همچنین در این نشست دغدغه‌های حضورورزشکاران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با توجه به رده سنی آنان بصورت جزء به جزء بررسی شد و حاضران مباحث مهمی را با جزئیات مطرح کردند.