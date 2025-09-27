مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی گفت: در ۶ ماه نخست امسال قاچاقچیان کالا و ارز و متخلفان صنفی استان به پرداخت ۱۱ هزار و ۹۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: پس از رسیدگی و مختومه شدن یک هزار و ۹۵۸ پرونده قاچاق کالا و ارز در نیمه اول امسال، برای قاچاقچیان بیش از هفت هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۹۷۹ پرونده قاچاق در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحد‌های اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به ۳۱۳ پرونده نیز در این حوزه در جریان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: در جریان رسیدگی و مختومه شدن ۶ هزار و ۳۱۶ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات استان، اصناف متخلف در این حوزه در واحد‌های اجرای احکام به پرداخت بیش از سه هزار و ۸۶ میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

حضرتی گفت: در نیمه نخست امسال ۶ هزار و ۳۶۹ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحد‌های اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۱۷۲ پرونده تخلف در این حوزه نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۱۸۹ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شده است یادآور شد: به دنبال رسیدگی به این پرونده ها، برای متخلفان در این حوزه حدود ۸۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در این مدت ۱۹۴ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحد‌های اجرای احکام استان وارد شده و اکنون رسیدگی به ۱۵ پرونده تخلف در این حوزه در جریان است.

حضرتی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی در تبریز افزود: این طرح از ۳۱ شهریور آغاز شده است و تا ۱۹ مهر ادامه دارد و گشت‌های بازرسی با حضور در بازار بر نحوه و قیمت اقلام مرتبط با بازگشایی مدارس از جمله پوشاک، کیف و کفش و نوشت افزار نظارت می‌کنند.

وی اظهار کرد: در جریان این طرح تاکنون ۳۲ گشت نظارتی ۱۴۹ مورد از مراکز توزیع این اقلام بازرسی کرده‌اند و ۳۳ واحد متخلف شناسایی شده و برای ۱۳ مورد پرونده تخلف تشکیل شده است و این واحد‌ها به پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.