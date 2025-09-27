به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع در سه طبقه ساخته شده و آشیانه واحد‌های اداری آتش‌نشانی، دفتر شورا و شهرداری، و مهمانسرا دارد.

صفر صادقی پور افزود: برای ساخت این ساختمان ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه در هرمزگان

وی گفت: با بهره برداری از این ساختمان گام مهمی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان لیردف و ارتقای زیرساخت‌های شهری ایجاد می‌شود.