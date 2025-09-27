به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هماهنگ کننده سپاه استان همدان از حاضران خواست در این یک هفته بین مردم به خصوص قشر جوان و نوجوان حضور فعال داشته باشند و زوایای مختلف استقامت، ایثار، ایستادگی، شهادت طلبی را در دوران دفاع مقدس برای آنها تبیین کنندچرا که دشمن از تجربه‌ استفاده از دیکتاتور منطقه صدام برای براندازی نظام عبرت نیاموخته و در صدد همین کار با استفاده از نتانیاهو است.

سرهنگ کریمی گفت: ما با تجربه‌ ۸ ساله‌ دفاع مقدس و حفظ روحیه‌ ایثار و شهادت و ولایت مداری و انتقال آن به نسل جدید می‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی بایستیم.