به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: رزمایش آمادگی تیم‌های تخصصی امداد و نجات استان به‌منظور مقابله با حوادث احتمالی فصل پاییز، امروز با حضور ۲۰ تیم عملیاتی در یکی از مناطق تمرینی استان برگزار شد.

غلامعلی فخاری اشرفی در حاشیه این رزمایش اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل پاییز و احتمال وقوع حوادث ناشی از تغییرات جوی از جمله سیلاب، رانش زمین و سوانح جاده‌ای، اجرای چنین رزمایش‌هایی ضروری است تا میزان آمادگی نیرو‌های امدادی استان به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در این رزمایش، تجهیزات، امکانات و توان عملیاتی تیم‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف احتمالی شناسایی شد تا پیش از وقوع حوادث، نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با تأکید بر اهمیت آمادگی پیشگیرانه، گفت: هدف اصلی این ارزیابی‌ها، اطمینان از ارائه خدمات مؤثر، سریع و ایمن به مردم و مهمانان استان در صورت بروز بحران‌های جوی است.

در پایان این رزمایش، از همکاری فعال روسای شعب، معاونت امداد و نجات، امدادگران، داوطلبان و تیم اطلاع‌رسانی استان که در اجرای رزمایش مشارکت داشتند، تقدیر به‌عمل آمد.