به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه گفت: صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی باعث تثبیت مالکیت، تعیین حدود و مرز اراضی، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۱۰ پرونده به مساحت ۲۵ هکتار با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بررسی و با صدور اسناد آنان موافقت شد.