به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به طرح ویژه پلیس برای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر، گفت: با اجرای این طرح ۱۷ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو به علت تخلفات حادثه ساز، دوردور‌های مخاطره آمیز شبانه، آلودگی صوتی و تغییر وضعیت توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه این طرح‌ها با هماهنگی دستگاه قضائی و در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی و احقاق حقوق عامه اجرا می‌شود گفت: نظم، امنیت و آسایش مردم خط قرمز پلیس است.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان از شهروندان خواست در اجرای نظم و انضباط ترافیکی با پلیس همکاری داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.