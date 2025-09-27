به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۵ سال استان فارس از یکم تا چهارم مهرماه با حضور ۱۲ تیم به میزبانی شهرستان آباده برگزار شد و تیم عماد ارسنجان به مقام دوم دست یافت و هیات والیبال کازرون جایگاه سوم را از آن خود کرد.

تارا آباده، متین آباده، عماد ارسنجان، ماهک شیراز، زئوس شیراز، کوه‌چنار کازرون، آزادی کازرون، هیات والیبال کازرون، کیمیا خفر، الماس سپیدان، تکنیک برتر و آینده‌سازان افشون از تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات ورزشی بودند که در سالن ورزشی شهید باهنر آباده به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها به تیم‌های اول تا سوم، کاپ قهرمانی و حکم رسمی اهدا شد.