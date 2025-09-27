معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از اعزام‌های تیم زورخانه‌ای بدون تأییدیه شورای برون مرزی انجام شد و این موضوع را نیز به طور جدی دنبال می‌کنم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد شروین اسبقیان روز شنبه در مجمع انتخاباتی فدراسیون زورخانه‌ای گفت: به باران چشمه تبریک می‌گویم و برایش آرزوی توفیق می‌کنم. معمولاً نادر است که اعضای یک مجمع همه حضور داشته باشند و این مجمع امروز اینگونه بود. امیدوارم باران چشمه با تلاش همه دوستان بتواند به اهدافی که رهبری نیز در خصوص ورزش باستانی دنبال می‌کنند و بیان کرده‌اند، برسد که از جمله آنها بین‌المللی شدن این رشته است. رهبر انقلاب این ورزش را هویت و تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان عنوان کرده است و باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی یاد آور شد: وزیر ورزش هم تأکیدات زیادی روی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی دارد. ما باید زورخانه‌ها را گسترش بدهیم. بر همین اساس دستوراتی به مدیران کل استان‌ها نیز داده‌ایم.

اسبقیان تصریح کرد: ما ۱۷ مهر مسابقات قهرمانی آسیا را در آذربایجان غربی داریم. اقدامات و تلاش‌های زیادی برای این میزبانی صورت گرفته و از امروز نیز باید جدی‌تر از قبل پیگیری شود.

وی ادامه داد: بحث استعدادیابی یکی از بحث‌های جدی است که ما دنبال می‌کنیم و باران چشمه نیز روی این موضوع با هیأت رییسه صحبت کند. ما با ورزش زورخانه‌ای کار زیادی داریم، حتی بخشنامه کرده‌ایم که هیچ مسابقه بین‌المللی بدون حضور مرشد آغاز نشود. ما باید وضع موجود را به صورت جدی حفظ کنیم و سیر صعودی داشته باشیم. به نظر من، برای کشور ما قابل قبول نیست که با این نظرات مسئولان و بیانات رهبری، شهری داشته باشیم که گود زورخانه نداشته باشد و باید توجه‌مان در این دوره بیشتر شود.

معاون وزیر ورزش تصریح کرد: شناختی که در این دوره چهار ساله داشتم، این است که باران چشمه مسائل را با سرعت بیشتری پیگیری خواهد کرد تا در راستای توسعه این رشته تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی اظهار داشت: اعزام‌های برون‌مرزی نیز در این رشته باید هدفمند باشد، علی‌رغم اینکه اتفاق افتاده که یکی از اعزام‌ها بدون تأییدیه شورای برون مرزی انجام شد و این موضوع را نیز به طور جدی دنبال می‌کنم و آنهایی که در این کار دخیل بودند، باید پاسخگوی این رفتار غیر قانونی خود باشند.