استاندارد سازی مطلوب جایگاههای عرضه سوخت سی ان جی در استان
۲۹ جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در مهگیلویه و بویراحمد استاندارد سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به همراه مدیرکل اداره استاندارد استان از نحوه خدمت رسانی در جایگاههای سوخت سی ان جی بازدیدکردند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید از استاندارد سازی مطلوب جایگاههای سوخت خبر داد و گفت: نظارت بر جایگاههای سوخت سی ان جی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بصورت مستمر ادامه دارد. سالار خشایی افزود: با مصرف میانگین ماهیانه نزدیک به ۵ میلیون مترمکعب سوخت پاک سیانجی توسط خودروهای دوگانهسوز در سطح استان، این میزان صرفهجویی در مصرف بنزین محقق شده است. خشایی با بیان اینکه نظارت ۲۹ جایگاه سوخت سی ان جی جزء وظایف حاکمیتی و از رسالتهای اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است افزود: در شش نخست ماهه امسال بصورت مستمر و مداوم جایگاههای عرضه سوخت منطقه بصورت کلی مورد پایش و ارزیابی قرار میگیرند. وی با بیان اینکه در صورت بروز هرگونه نقص و خرابی تجهیزات و تاسیسات با نظارت شرکت و اعزام کارشناسان و تکنسین های مرتبط مورد بازدید و رفع نقص اقدام خواهد گرفت اضافه کرد: فرآیند پایش و ارزیابی جایگاهها همانند سالهای گذشته، بهطور مستمر و بر اساس دستورالعملها و روشهای اجرایی با همکاری اداره کل استاندارد استان انجام میشود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ثبتنام طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز ویژه مالکان خودروهای سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد خبر داد و افز گفت: همه مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا و همچنین خودروهای عمومی تاکسی، وانت و تاکسیهای اینترنتی میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR برای ثبتنام اقدام کنند.