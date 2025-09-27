پخش زنده
امروز: -
عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم یادواره شهدای گلافشان قائمشهر، با تجلیل از مقام شهدا، شهادت را مرگ با عزت و پاداش خلوص عمل دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، یادواره ۱۵ شهید روستای گل افشان قائم شهر جمعه شب در این روستا برگزار شد.
در این مراسم، آیتالله پیشنمازی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فداکاریها و ایثارگریهای ملت ایران در دوران دفاع مقدس، شهدا را پرچمداران دفاع از مکتب اهلبیت علیهمالسلام و ادامهدهندگان راه قیام عاشورا دانست.
وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا در حفظ و صیانت از کیان اسلامی ایران، گفت: شهادت پاداش خلوص عمل و معاملهای است که شهدا با خدا کردند و هر شهیدی که تقدیم نظام جمهوری اسلامی میشود، مسئولیت همه ما را سنگینتر میکند.
آیتالله پیشنمازی در ادامه افزود: شهادت مرگ زودرس نیست بلکه مرگ با کیفیت و با عزت در راه خداست. شهدا نزد خداوند روزی میخورند و همواره نظارهگر اعمال ما هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به مجاهدتهای ملت ایران در طول دفاع مقدس هشتساله و جنگ دوازدهروزه اخیر، این ایستادگیها را نماد اقتدار، عزت و سربلندی ملت ایران اسلامی دانست و از شهدای بزرگوار جنگهای نابرابر استکبار جهانی علیه ملت ایران و بهویژه از شهدای روستای گلافشان قائمشهر تجلیل کرد.