ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سومین مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی «بچههای مقاومت» ،ویژه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان سراسر کشور را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مهرواره به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته ملی کودک با هدف ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت، نمایش نقش خانواده در ترویج اندیشه پایداری و جلوههای معنوی و اجتماعی آن، حمایت و همدردی با کودکان مظلوم غزه و ایران و شهدای دفاع مقدس و فراهمآوردن زمینهای برای شناخت وجوه اخلاقی و معرفتی مصادیق پایداری مانند امام حسین (ع) و الگوهای دینی برای کودکان و نوجوانان، طراحی شده است.
محورهای موضوعی سومین مهرواره «بچههای مقاومت» پایداری و رشادتهای دلیرمردان ایران، مظلومیت کودکان غزه و ایران و شهدای کربلا، انقلاب و دفاع مقدس و شهدای کودک، به ویژه شهید آیما و هیدا زینلی تعیین شده است.
این مهرواره شامل سه بخش فرهنگی، هنری و ادبی است که بخش «فرهنگی» شامل قصهگویی و پادکست قصهگویی، با قالبهای صحنهای، نقالی، پردهخوانی و پادکست است.
شرکتکنندگان در گروههای سنی کودکان (۸ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و مربیان/ اولیای تربیتی میتوانند آثار خود را با مدت زمان ۳ تا ۱۰ دقیقه ارسال کنند.
بخش «هنری» نیز شامل نقاشی و عکاسی است. نقاشیها باید بر روی مقوا خلق و اصل آثار به دبیرخانه ارسال شود. عکاسی میتواند با دوربین یا گوشی باشد و تا سقف سه اثر برای هر شرکتکننده پذیرفته میشود.
بر همین اساس، بخش «ادبی» نیز شامل شعر و داستان کوتاه میشود که در تمامی قالبها از جمله شعر کلاسیک، نیمایی، سپید و شعر کودک و نوجوان و داستان کوتاه تا سقف ۲۵۰۰ کلمه، با رعایت قالب Word و فونت B Nazanin ۱۴ و فاصله خطوط ۱.۵ تنظیم شود.
خلاقیت و نوآوری در متن و اجرا، اثرگذاری فرهنگی و تربیتی و رعایت موضوع مهرواره و ارزشهای اخلاقی و فرهنگی از جمله معیارهای داوری مهرواره «بچههای مقاومت» به شمار میرود.
مهلت ارسال آثار نیمه نخست آذر۱۴۰۴، زمان داوری: نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ و اعلام نتایج و مراسم پایانی: دی ۱۴۰۴ خواهد بود.
نشانی و لینکهای ارسال آثار:
بخش فرهنگی (قصهگویی و پادکست): استان خوزستان، اهواز، بارگذاری آثار از طریق لینک (khz.kpf.ir/b_arbaeen)
بخش ادبی (شعر و داستان کوتاه): استان کرمان، بارگذاری آثار از طریق لینک (kerman.kpf.ir/b_arbaeen)
بخش هنری: نقاشی: استان آذربایجان شرقی، ارسال اصل اثر به دبیرخانه، عکاسی: بارگذاری آثار از طریق لینک (asharghi.kpf.ir/b_arbaeen)
شرکتکنندگان میتوانند در همه بخشهای مهرواره آثار خود را ارسال کنند و توجه داشته باشند که آثار پذیرفتهشده به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد و کانون حق بهرهبرداری از آثار را با ذکر نام صاحب اثر محفوظ میدارد.