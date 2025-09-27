پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز سیما فیلم گفت: هم اکنون ۱۶، مجموعه در حال تولید هستند و تصویربرداری آنها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی نقویان افزود: تعدادی مجموعه تلویزیونی در مرحله پستولید نیز وجود دارد که شامل هفت مجموعه در گونه های مختلف است و تصویربرداری آنها به پایان رسیده است و منتظر آنتن و جدول پخش هستند. حدود ۹ مجموعه نیز در مرحله پیشتولید قرار دارند و با طی شدن فرایند تولیدشان، به شروع فیلمبرداری میرسند.
وی گفت: ازجمله مجموعه های در حال تولید سیمافیلم میتوان به «شیرعلی مردان خان»، «دو نیمه ماه»، «سرباز کوچک امام»، «گذرگاه»، «روشنایی شب»، «الگوریتم»، «ساحره»، «بیگانگان»، «ملکآباد»، «امیدواران»، «پسته خندان»، «سبزواران»، «شش ماهه»، «اسباب زحمت»، «موسی کلیمالله» و «سلمان»، اشاره کرد.
وی افزود: هماکنون مجموعه هایی برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال تولید هستند. اتفاقات ویژهای در تولیدات سیمافیلم رقم خورده است و برخی اخبار هنوز قطعی نشده است، اما قطعا برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان بهعنوان دو بازه زمانی طلایی شاهد مجموعه های خوبی خواهیم بود.
رئیس مرکز سیمافیلم گفت: اسفند ماه ۱۴۰۴ کاملا به آثار ماه رمضانی اختصاص مییابد و بعد از آن مجموعه های عید نوروز روانه آنتن میشوند که در کل شامل شش مجموعه خواهد بود و کارگردانهای خوبی نیز در این تولیدات مشارکت داشتهاند.
نقویان در مورد آخرین اخبار از مجموعه «شش ماهه» به کارگردانی مهران مدیری نیز توضیح داد: این اثر اکنون در حال تولید است و هنوز برای جدول پخش و زمان آن تصمیمگیری نشده، اما بیش از ۵۰ درصد آن فیلمبرداری شده است.
وی افزود: مخاطبان نباید به اخباری که در فضای مجازی منتشر میشود اتکا کنند، چراکه اغلب آنها موثق نیست. تنها خبرهایی که از سیمافیلم منتشر میشود، زمان دقیق پخش تولیدات را مشخص میکند.
رئیس مرکز سیمافیلم افزود: تولید مجموعه «موسی کلیمالله» نیز از زمان نسخه سینمایی و نمایش در جشنواره متوقف نشده و شیوه تولید آن و طراحی جلوههای بصری ویرچوال و ویژوال به گونهای است که ساخت مجموعه ادامه داشته است. بازیگران این مجموعه نیز این روزها مقابل دوربین رفتهاند و اخیرا ساخت این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا، رسما با حضور رئیس صداوسیما در پشت صحنه کلید خورده است.
نقویان در خصوص مجموعه های دفاع مقدسی سیمافیلم نیز گفت: مجموعه «پسران هور» ازجمله محصولات ویژه این گونه است. «اشک هور» نسخه سینمایی این مجموعه تلویزیونی بود. این مجموعه تلویزیونی بهزودی پخش میشود.