سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن کشور، ۱۱ طرح راهسازی و بهسازی را با مجموع طول ۱۳۷ کیلومتر و پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصد در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، مجموع طول این ۱۱ طرح به ۱۳۷ کیلومتر می‌رسد که مبلغ سرمایه گذاری اولیه در آن به ۱۰.۸۷۰ میلیارد ریال می‌رسد.

از جمله این طرحها می‌توان به راه بوکسیت سرخ سرچشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه (خراسان شمالی)، بهسازی راه دسترسی به معادن کوه نمک جاشک (بوشهر)، راه ماغر (کهگیلویه و بویراحمد)، راه گلیران (مازندران) و راه مهاباد (آذربایجان غربی) اشاره کرد.

طرح ایجاد زیربنا‌های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (زیرمجموعه ایمیدرو) راهبری اجرای این طرحها را بر عهده دارد.